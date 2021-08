Università di Perugia, nomina internazionale per Roila: il professore nuovo consulente dell'Agenzia europea del farmaco

L’Agenzia Europea per i medicinali - l'Ema- ha nominato il professor Fausto Roila membro dello “Scientific Advisory Group for Oncology”, il gruppo di consulenti dell’ente europeo che garantisce la valutazione scientifica, la supervisione e il controllo della sicurezza dei medicinali per uso umano. "Entrando a far parte della squadra di tecnici che avrà il compito di valutare i benefici dei nuovi farmaci antitumorali - spiega l'Unipg - , il professor Roila lavorerà inoltre a stretto contatto con l’Agenzia Italiana del Farmaco (Aifa).

Il professor Roila è ordinario di Oncologia Medica presso il Dipartimento di Medicina e chirurgia dell’Università degli Studi di Perugia, nonché Direttore della Scuola di specializzazione in Oncologia medica, componente del Tavolo di Consultazione sulle Terapie Oncologiche dell’AIFA e membro del Gruppo Tecnico per l’Elenco Terapeutico Regionale dell’Umbria.

"L’attività dell’Ema è rivolta alla verifica dell’efficacia e della tossicità dei farmaci e si avvale del parere di un gruppo ristretto di esperti. Andare a rappresentare l’Italia - spiega Roila - è un onore e un impegno che intendo assumere con serietà".

Per il Rettore dell'Università degli Studi di Perugia, Maurizio Oliviero, la nomina di Roila "è motivo di particolare orgoglio per l’intera comunità accademica dell’Università degli Studi di Perugia. Rivolgo al professor Roila le mie più vive congratulazioni, a nome personale e dell’Ateneo, per l’incarico ricevuto, che ricoprirà sicuramente con la straordinaria professionalità e la competenza che ne caratterizzano l’operato, a beneficio dell’intera comunità".

“Nel comunicare questa importante nomina - aggiunge Vincenzo Nicola Talesa, Direttore del Dipartimento di Medicina e Chirurgia dell’Università degli Studi di Perugia – esprimo il compiacimento al Professor Fausto Roila per il prestigioso incarico, che conferisce ulteriore lustro al nostro Dipartimento”.