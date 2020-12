L'Ateneo di Perugia entra nella Rete delle Università Italiane per la Pace

L’Università degli Studi di Perugia aderisce a RUniPace, la Rete delle Università Italiane per la Pace, che sarà presentata ufficialmente giovedì 10 dicembre, in occasione della Giornata Internazionale per i Diritti Umani alla presenza di Ferruccio Resta, Presidente della Conferenza dei rettori delle università italiane (CRUI), dei Rettori, dei referenti dei singoli Atenei, del Ministro dell’Università e della Ricerca Gaetano Manfredi e della Senatrice Paola Binetti, vicepresidente della Commissione straordinaria per la tutela e la promozione dei diritti umani.

Lo scopo di RUniPace, promossa dalla CRUI, "è quello di condividere competenze, ricerche, esperienze di didattica, attività di terza missione, che dall’Accademia aprano vie per la costruzione di società pacifiche".