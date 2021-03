Università di Perugia, Filosofia e scienze e tecniche psicologiche al primo posto nel Ranking Education Around 2021

Prestigioso riconoscimento di qualità per il corso di laurea triennale interclasse di Filosofia e scienze e tecniche psicologiche del Dipartimento di Filosofia, scienze sociali, umane e della formazione (Fissuf) dell’Università degli Studi di Perugia: il Ranking Education Around 2021 lo colloca al primo posto tra le triennali di Filosofia di tutti gli Atenei d’Italia, con un punteggio di 80.7.

"Un risultato che conferma il valore di questo percorso di studi unico in Italia (nel 2019 era risultato terzo, a testimonianza del costante processo di crescita) e che affianca ora, ai numeri molto positivi dell’ultimo anno di immatricolazione, anche il riscontro qualitativo e sul piano complessivo del percorso formativo", sottolinea l'Università di Perugia in una nota.

Education Around, spiega l'Ateneo, "è un’associazione no-profit che si occupa di formazione, informazione, analisi riguardo il mondo della scuola e dell’università in Italia e nel mondo. Da qualche anno stila il Ranking Education Around, che analizza oltre 20 mila dati su 290 mila laureati e preso in considerazione 63 università statali per stilare 56 classifiche suddivise in cinque distinte aree disciplinari (scienze sociali, scienze naturali, scienze comportamentali, discipline umanistiche, scienze formali e applicate)".

Per stilare il ranking, sulla base dei dati AlmaLaurea relativi ai laureati del 2019, sono stati utilizzati i gruppi di criteri relativi a prospettive occupazionali (30%), all’esperienza degli studenti (27%), all’internazionalizzazione (20%), agli alumni network (13%) e ai tirocini (10%).