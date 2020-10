Università degli Studi di Perugia, immatricolazioni prorogate: le nuove date

L'Università degli Studi di Perugia proroga le scadenze per le immatricolazioni. Il provvedimento del Rettore, Maurizio Oliviero, fa anche slittare il pagamento della prima rata di iscrizione.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Il Rettore, spiega la nota dell'Ateno, ha decretato "di prorogare fino al 9 novembre 2020 il termine per l’immatricolazione ai corsi di laurea triennale e magistrale a ciclo unico ad accesso libero per l’a.a. 2020/2021, nonché il termine per l’inserimento, solo per gli immatricolati, del protocollo ISEEU nella propria area riservata SOL"; "di prorogare fino al 23 ottobre 2020 il termine per l’immatricolazione ai corsi di dottorato per i quali la scadenza è stabilita al 19 ottobre 2020"; "di prorogare fino al 23 ottobre 2020 il termine per il pagamento della I rata di iscrizione ad anni successivi al primo per gli iscritti ai corsi di laurea e laurea magistrale, nonché il termine per l’inserimento del protocollo ISEEU nella propria area riservata SOL".