Università di Perugia, premio internazionale per il professor Tinterri

Il professor Alessandro Tinterri, docente di Storia del Teatro al Dipartimento di Lettere – Lingue, Letterature e civiltà antiche e moderne dell’Università degli Studi di Perugia, è stato insignito del prestigioso “Premio internazionale Ivo Chiesa. Una vita per il teatro”.

Il Premio, alla sua seconda edizione, istituito dal Teatro Nazionale di Genova diretto da Davide Livermore, è suddiviso in 10 categorie: al professor Tinterri è stato riconosciuto il “Premio Ivo Chiesa - Museo Biblioteca dell’Attore”.

La giuria, presieduta da Dacia Maraini, ha così motivato l’attribuzione: “Tra gli studiosi più quotati del teatro del Novecento, Alessandro Tinterri, a lungo conservatore del Museo Biblioteca dell’Attore – che deve a lui e a Sandro d’Amico le più rigorose operazioni scientifiche della nostra istituzione – attualmente è professore di Storia del Teatro all’Università degli Studi di Perugia. Curatore di mostre prestigiose, anche fotografiche, con il catalogo e l’esposizione Pirandello capocomico, Tinterri ha acquisito e dimostrato come il Pirandello regista disattese e cambiò più volte le indicazioni e le didascalie di Pirandello autore. A lui dobbiamo il fondamentale Il teatro italiano dal Naturalismo a Pirandello, ma anche agili volumetti come quello dedicato a Fausto Paravidino. Riscopritore e editore di Alberto Savinio per Adelphi, curatore di decine di libri specifici sul teatro del secolo scorso e del nostro, studioso a tutto campo di letteratura e pratica teatrale.”

Insieme al professor Tinterri sono stati premiati, fra gli altri, l'attore Carlo Cecchi, il regista Mario Martone e la regista Emma Dante.