Unipg e Pegaso 2000 premiano le migliori tesi di laurea in ingegneria informatica e tecnologie digitali

L'Università degli Studi di Perugia e Pegaso 2000 premiano le migliori tesi di laurea legate ai temi dell’ingegneria informatica e delle tecnologie digitali. A decretare i tre migliori lavori sarà una Commissione formata da cinque esperti, due in rappresentanza di Pegaso 2000 e tre Professori dell’Ateneo afferenti ai Dipartimenti di Matematica e Informatica e di Ingegneria. I tre vincitori della selezione verranno premiati nel corso di una cerimonia pubblica: per il vincitore il premio previsto è di 2.000 euro, per il secondo di 1.500 euro, mentre il terzo classificato si aggiudicherà 1.000 euro.

La scadenza ultima per la presentazione delle domande di ammissione è il 20 giugno. Per partecipare alla selezione è necessario compilare un’apposita istanza scaricabile da questo link. Il bando si rivolge a tutti gli studenti che concluderanno il loro percorso di laurea magistrale con la discussione della tesi entro una delle sessioni di esame finale relative all’anno accademico 2020/2021.

“La collaborazione con l’Università di Perugia, avviata già da diversi anni, ci stimola nuovamente a rinnovare la gradita iniziativa dei premi di laurea – spiega Franco Cicogna, Amministratore Delegato di Pegaso 2000 –. Crediamo infatti che i risultati delle prime due edizioni abbiano dimostrato quanto sia emozionante e importante poter contribuire alla crescita umana e professionale dei nostri studenti, oltre a rappresentare, ancora una volta, l’alto valore qualitativo del nostro Ateneo”.

L'obiettivo del premio, sottolineano dall'Ateneo, è "proseguire nella ricerca dell’eccellenza accademica, continuando a premiare le tesi di laurea più brillanti e innovative legate ai temi dell’ingegneria informatica e delle tecnologie digitali, sempre con uno sguardo rivolto al futuro".