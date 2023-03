INVIATO CITTADINO Via Innamorati, 4. Unipg all’opera per la realizzazione di Front Office e Back Office legati alla didattica

Via Innamorati, 4. Unipg all’opera per la realizzazione di Front Office e Back Office legati alla didattica.

C’era una volta il bar e il ristorante pasti veloci, principalmente al servizio di dipendenti, ma aperto al pubblico. In un ambiente di pregio, con palme, verde, siepette curate. D’estate, un luogo fresco e accogliente. C’è da pensare che qualcuno non abbia saputo mettere a frutto tutte queste premesse positive.

(foto esclusive Sandro Allegrini)

Peraltro, in aderenza a Itaca, foresteria di rango. Da poco rifunzionalizzata e curata anche nell’aspetto. Con all’ingresso dei magici versi del poeta greco Constantinos Kavafis. Recitano: “Quando ti metterai in viaggio per Itaca / devi augurarti che la strada sia lunga / e fertile in avvenire e in esperienze”. Miglior viatico non si poteva immaginare. Un nòstos meraviglioso, da Omero in poi.

Tornando all’edificio in trasformazione, dopo qualche cambiamento di gestione, il bar e il resto non hanno funzionato. Come si dice, è inutile piangere sul latte versato. E Unipg ha pensato bene di utilizzare quello spazio bellissimo per postazioni afferenti alla ripartizione didattica. Ottima scelta.

La spesa ammonta a circa 124 mila euro. Consegna prevista entro il 10 di aprile.

Abbiamo dato un’occhiata agli interni, con elettricisti e idraulici ancora al lavoro. Una tinteggiata e sarà tutto pronto.

Previa installazione di scrivanie, computer e tutto quanto fa… servizio.

Un luogo bello e luminoso. Cui si accede da via Innamorati attraverso una doppia scalea, cui è legata una superstizione studentesca. Tutto sta ad affrontarla nel verso giusto. Anche se i pareri sono difformi, sposo la tesi di chi sostiene che vada scesa e salita sempre tenendo la destra. Forse in riferimento al valore negativo di “sinistro”. Se si sbaglia direzione, c’è il rischio (questa la credenza) di non farcela a laurearsi.