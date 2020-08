Università degli Studi di Perugia, nuovo corso di laurea magistrale in “Planet Life Design”

"Il mondo ha davanti a sé una grande quantità di sfide inedite per l’umanità. La conservazione delle risorse e la necessità di ridurre l’impatto dell’uomo sul Pianeta stanno diventando questioni sempre più pressanti e i designer del domani saranno chiamati a trovare soluzioni tecnologiche che, coniugando creatività e scienza, ci consentano di immaginare un futuro migliore". L'Università degli Studi di Perugia vara un nuovo corso di laurea magistrale in “Planet Life Design”. Il corso del Dipartimento di Ingegneria Civile e Ambientale in sinergia con il Dipartimento di Architettura e Disegno Industriale dell’Università degli Studi della Campania “Luigi Vanvitelli” avrà sede nel cuore del centro storico di Assisi.

“Planet Life Design”, spiega Paolo Belardi, professore di “Composizione architettonica e urbana” nell’Università degli Studi di Perugia, "proponendo un percorso di studi assolutamente innovativo, che si inserisce in modo sperimentale nel quadro dell’offerta formativa nazionale ed europea, restituirà una figura professionale operativa nel campo del design, capace di definire approcci metodologici e strategie intelligenti volti a promuovere uno stile di vita sostenibile per il benessere della vita sul e del pianeta". E ancora: "Le attività formative saranno articolate in quattro ambiti multidisciplinari di grande attualità, anche alla luce dei continui mutamenti che interessano il pianeta e delle conseguenti condizioni emergenziali diffuse: clima ed energia, territorio e patrimonio, città e paesaggio, salute e sicurezza". Prevista la presenza di nomi di chiara fama nel campo del design come Daniela Piscitelli e Joseph Grima.