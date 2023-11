Università di Perugia, nomina di livello nazionale per il professor Daniele Porena

Nomina di livello nazionale per Daniele Porena, professore ordinario di Istituzioni di diritto pubblico nell’Università degli Studi di Perugia. Il ministro dell’Ambiente e della Sicurezza energetica e il ministro per le Riforme istituzionali e la Semplificazione normativa, spiega una nota dell'Ateneo, lo hanno nominato membro della Commissione interministeriale formata da 32 esperti chiamati a elaborare uno schema di legge delega per il riassetto e la codificazione della normativa in materia ambientale e a elaborare lo schema di uno o più decreti legislativi attuativi dei principi e criteri direttivi della legge delega. La finalità, prosegue la nota, "sarà quella di raccogliere le normative in materia ambientale in un unico testo normativo coerente con la legge costituzionale 11 febbraio 2022, n. 1 e con i principi euro-unitari e internazionali". E ancora: "La predisposizione dello schema di legge delega dovrà essere ultimata entro e non oltre il 31 gennaio 2024 mentre la predisposizione degli schemi dei decreti legislativi attuativi della legge delega dovrà essere ultimata entro e non oltre il 31 dicembre 2024".

Daniele Porena, il curriculum

Il professore Daniele Porena è ordinario di Istituzioni di diritto pubblico nell’Università degli Studi di Perugia. È autore di quattro monografie e di numerosi saggi e contribuiti su temi di diritto costituzionale e pubblico. In particolare, Prof. Porena vanta una lunga e apprezzata esperienza di studio in materia di protezione ambientale: oltre a numerosi saggi, è autore del volume “La protezione dell’Ambiente tra Costituzione italiana e Costituzione globale” (2009)e del volume “Il principio di sostenibilità. Contributo allo studio di un programma costituzionale di solidarietà intergenerazionale” (2017). È inoltre Direttore del Centro Interistituzionale di Studi e Alta Formazione in Materia Ambientale (CISAFA) istituito dall’Università degli Studi di Perugia e da Arpa Umbria.