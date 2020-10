Università degli Studi di Perugia, un master 'unico': pubblicato il bando

Ancora pochi giorni per iscriversi al Master di I livello in “Orientamento narrativo e prevenzione della dispersione scolastica” dell’Università degli Studi di Perugia per docenti o aspiranti tali, formatori, educatori e tutti coloro che lavorano sulla persona e sulla dispersione scolastica.

La domanda di ammissione alla selezione dovrà pervenire, a pena di esclusione, entro il 15 ottobre 2020.

Il bando, con i termini e le modalità per la presentazione delle domande è sul sito dell’Ateneo.

Unico nel suo genere, il Master è organizzato dal Dipartimento di Filosofia, Scienze Sociali, Umane e della Formazione, fornisce con approccio interdisciplinare le basi culturali necessarie per la comprensione del fenomeno della dispersione scolastica e delle sue cause e ha l’obiettivo di formare figure professionali in grado di utilizzare gli approcci narrativi, a partire dall’orientamento narrativo e dalla lettura ad alta voce, fino a comprendere più in generale le didattiche e le metodologie che consentono di prevenire il disagio e la dispersione scolastica.

I partecipanti, alla fine del percorso, saranno in grado di: utilizzare sistemi di monitoraggio della frequenza e degli apprendimenti, ideare sistemi di prevenzione della dispersione di istituto, progettare didattiche attive capaci di coinvolgere tutti gli studenti, progettare e condurre attività di orientamento di gruppo secondo l’approccio denominato “orientamento narrativo” e “training intensivi di lettura ad alta voce”. L’orientamento narrativo si inserisce all’interno dei modelli formativi di orientamento con l’intenzione di favorire la dimensione riflessiva nella costruzione (e ricostruzione) dell’identità personale, lo sviluppo di competenze per compiere scelte, per progettare il proprio sé e il proprio futuro, per la definizione e il raggiungimento dei propri progetti personali e professionali.

Il Master, di durata annuale, si articola in 60 crediti formativi universitari e si svolge in modalità blended (per due terzi on line). È aperto ad un massimo di 50 partecipanti e sarà attivato con un minimo di 10 partecipanti.

Il corso si inserisce in un’esperienza pluriennale della cattedra di Pedagogia Sperimentale di ideazione e gestione di progetti di prevenzione della dispersione scolastica e di promozione della lettura ad alta voce per il potenziamento cognitivo e l’empowerment di alunne e alunni di ogni età (“NoOut”, “Leggimi ancora” e “Leggere: forte!” fra i più recenti). Tutti i progetti hanno raggiunto risultati davvero significativi sia in termini di risultati per i target-group che in termini di dati di ricerca raccolti. Interesse per la figura professionale in uscita è stato già manifestato da agenzie formative, scuole, associazioni.