Università degli Studi di Perugia, incarico internazionale per la professoressa Benedetta Turchetti

Incarico internazionale. La professoressa Benedetta Turchetti, Associata di Microbiologia Agraria del Dipartimento di Scienze Agrarie, Alimentari e Ambientali dell’Università degli Studi di Perugia, è stata eletta nell'Executive Board della World Federation for Culture Collection (Wfcc).

"Per la docente dell’Ateneo perugino l’elezione nell’importante organismo internazionale rappresenta un rilevante riconoscimento per la sua attività di ricerca nell’ambito della tassonomia, conservazione e sfruttamento biotecnologico dei lieviti", spiega l'Università degli Studi di Perugia in una nota ufficiale.

La Wfcc, prosegue l'Ateneo, "è una Commissione multidisciplinare dell'Unione Internazionale delle Scienze Biologiche (IUBS) e una Federazione all'interno dell'Unione Internazionale delle Società di Microbiologia (IUMS)".

La Wfcc "si occupa della raccolta, autenticazione, mantenimento e distribuzione di colture di microrganismi e di linee cellulari. Il suo obiettivo è quello di promuovere e sostenere la creazione di collezioni di colture e servizi correlati, fornire collegamenti e istituire una rete di informazioni tra le collezioni e i loro utenti, organizzare workshop. conferenze, pubblicazioni e newsletter e lavorare per garantire la perpetuazione a lungo termine delle collezioni di colture".