Unipg, il nuovo laboratorio integrato di Ingegneria Civile e Ambientale

Il nuovo "Laboratorio Integrato di Ingegneria Civile e Ambientale per Prove su Materiali e Strutture e per la Mitigazione e Gestione dei Rischi Naturali" dell'Unipg vedrà presto la luce. Venerdì 7 luglio, alle ore 9, al Polo di Ingegneria di UniPg (in via Goffredo Duranti, 93), si svolgerà la cerimonia di posa della prima pietra.

Il “Laboratorio Integrato di Ingegneria Civile e Ambientale per Prove su Materiali e Strutture e per la Mitigazione e Gestione dei Rischi Naturali", finanziato con il bando 2018-2022, spiega una nota dell'Ateneo, "sarà un laboratorio in cui verranno effettuate prove su strutture in vera grandezza finalizzate all’ingegneria sismica. Vi verranno testate, per esempio, porzioni di edificio realizzate con tecnologie costruttive innovative per resistere ai terremoti. Oppure vi si potranno testare travi da ponte in vera grandezza, soggette a carichi verticali; effettuare prove, sempre in vera grandezza, su elementi strutturali; studiare metodi per individuare difetti, danneggiamenti nelle travi dei ponti; progettare tecniche di rinforzo e di costruzione innovative".

Il laboratorio, conclude la nota, "arricchirà le strutture dell’Ateneo perugino, ponendo l’Università degli Studi di Perugia all’avanguardia nell’ambito della ricerca sulle costruzioni".