Università di Perugia, alla ricercatrice Giada Mondanelli il Premio Giovane Promessa Top Italian Women Scientists

La dottoressa Giada Mondanelli, giovane ricercatrice della sezione di Farmacologia del Dipartimento di Medicina e Chirurgia dell’Università degli Studi di Perugia, è la vincitrice del Premio Giovane Promessa Top Italian Women Scientist (TIWS), riconosciuto dal network europeo EWMD (European Women’s Menagement Development). La cerimonia di premiazione si è svolta a Modena.

La dottoressa Mondanelli, spiega una nota dell'Università di Perugia, "ha vinto il prestigioso riconoscimento presentando il lavoro dal titolo ‘Positive allosteric modulation of indoleamine 2,3-dioxygenase 1 restrains neuroinflammation’, pubblicato, come prima autrice, nella prestigiosa rivista Proceedings of the National Academy of Sciences".

Il Premio Giovane Promessa Top Italian Women Scientist, sottolinea ancora l'Unipg, "intende promuovere la ricerca femminile di eccellenza, sostenendo e valorizzando le giovani scienziate under 35 che operano in Italia".