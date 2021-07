Università di Perugia: confermati i contributi della Regione Umbria agli studenti per le tasse fino a 30mila euro di Isee

Agevolazioni e contributi per potenziare il diritto allo studio. L'Università degli Studi di Perugia annuncia che "la Regione Umbria confermerà anche per l’anno accademico 2021-2022 la misura finalizzata all’erogazione di contributi a fronte delle tasse universitarie pagate da studentesse e studenti con nucleo familiare fino a 30.000 euro di reddito Isee e che siano in possesso dei previsti requisiti di merito, già attuata nel precedente anno accademico". L'avviso pubblico per l'erogazione dei contributi agli studenti universitari passerà per l'Adisu.

“Il diritto allo studio è il tema centrale del nostro impegno a favore di studentesse, studenti, comunità accademica e per un futuro realmente sostenibile del territorio - spiega il Rettore dell’Università degli Studi di Perugia, Maurizio Oliviero - . Ringrazio la Regione Umbria per aver voluto sostenere le nostre giovani e i nostri giovani, tutelando il diritto degli studenti meritevoli di accedere a una formazione accademica di qualità, a prescindere dalle condizioni economiche, personali o familiari, come statuito dall’articolo 34 della nostra Costituzione, guida dell’azione di governo dell’Ateneo. Investire nei giovani e nel loro futuro accademico significa infatti far crescere il Paese: scientificamente, culturalmente, socialmente ed economicamente”.

"L’impegno della Regione Umbria a favore dei giovani e del merito è uno degli elementi qualificanti della nostra azione - aggiunge Paola Agabiti, assessore regionale all’Istruzione e al Diritto allo studio. Per questo ritengo che la collaborazione con le Università e le Afam rappresenti una buona prassi che va nella giusta direzione di rendere sempre più reale e concreto il diritto allo studio. Sostenere oggi gli studenti e le loro famiglie, significa infatti creare le migliori condizioni possibili per formare la classe dirigente futura delle nostre comunità. È questo l’obiettivo che come amministrazione regionale abbiamo condiviso e reso prioritario, come dimostrano gli strumenti messi in campo già dallo scorso anno accademico".