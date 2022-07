Università di Perugia, il risultato delle elezioni al Senato accademico e i nuovi direttori dei dipartimenti

Università di Perugia al voto per il rinnovo delle rappresentanze elettive nel Senato Accademico, nella Consulta del personale tecnico, amministrativo, bibliotecario e Cel e per l'elezione dei Direttori di Dipartimento per il triennio accademico 2022/2025. L'affluenza alle urne telematiche è da record. "Sfiora il 95% degli aventi diritto", spiega il rettore dell'Unipg, Maurizio Oliviero, e "rappresenta un segnale bellissimo mandato dalla comunità universitaria, di grande coesione e desiderio di partecipazione". E ancora: "Esprimiamo perciò grande soddisfazione e formuliamo alle neo-elette e ai neo-eletti i nostri migliori e più sinceri auguri di buon lavoro, nella consapevolezza di appartenere, tutte e tutti, a un’antica e prestigiosa istituzione, di cui dobbiamo essere orgogliosi e che dobbiamo continuare a custodire con cura e a far crescere".

Unipg al voto, i nuovi direttori dei dipartimenti

Ecco tutti i nuovi direttori di dipartimento eletti per il triennio accademico 2022/2025. Ci sono dieci confermati e quattro al primo mandato.

Al Dipartimento di Chimica, Biologia e Biotecnologie rieletto per il secondo mandato il professor Alceo Macchioni (81 voti, 7 schede bianche, 89 aventi diritto, 88 schede scrutinate). Al Dipartimento di Economia il nuovo direttore è il professor Marcello Signorelli (64 voti, 12 schede bianche, 81 aventi diritto, 76 schede scrutinate). Al Dipartimento di Filosofia, Scienze Sociali, Umane e della Formazione eletto direttore il professor Massimiliano Marianelli (67 voti, 2 schede bianche, 70 aventi diritto, 69 schede scrutinate).

E ancora. Al Dipartimento di Fisica e Geologia il nuovo direttore è il professor Diego Perugini (69 voti, 1 scheda bianca, 81 aventi diritto, 70 schede scrutinate). Il professor Andrea Sassi resta per il secondo mandata come direttore del Dipartimento di Giurisprudenza (57 voti, 4 schede bianche, 63 aventi diritto, 61 schede scrutinate). Al Dipartimento di Ingegneria confermato il professor Ermanno Cardelli (92 voti, 9 schede bianche, 104 aventi diritto, 101 schede scrutinate). Al Dipartimento di Ingegneria civile e ambientale rieletto il professor Giovanni Gigliotti (55 voti, 1 scheda bianca, 61 aventi diritto, 56 schede scrutinate).

Al Dipartimento di Lettere-lingue, letterature e civiltà antiche e moderne confermato il professor Stefano Brufani (62 voti, 11 schede bianche, 86 aventi diritto, 73 schede scrutinate). Al Dipartimento di Matematica e Informatica rieletto per il secondo mandato il professor Massimo Giulietti (42 voti, 2 schede bianche, 56 aventi diritto, 44 schede scrutinate). Al Dipartimento di Medicina e Chirurgia confermato il professor Vincenzo Nicola Talesa (238 voti, 12 schede bianche, 267 aventi diritto, 250 schede scrutinate). Al Dipartimento di Medicina Veterinaria rieletto per il secondo mandato il professor Fabrizio Rueca (42 voti, 29 schede bianche, 75 aventi diritto, 71 schede scrutinate). Al Dipartimento di Scienze Agrarie, Alimentari e Ambientali secondo mandato per il professor Gaetano Martino (70 voti, 18 schede bianche, 95 aventi diritto, 88 schede scrutinate).

Al Dipartimento di Scienze Farmaceutiche si cambia direttore, con il primo mandato del professor Maurizio Ricci (44 voti, 19 schede bianche, 66 aventi diritto, 63 schede scrutinate). Al Dipartimento di Scienze Politiche rielezione per il professor Giorgio Eduardo Montanari (49 voti, 14 schede bianche, 74 aventi diritto, 63 schede scrutinate).

Unipg al voto, i risultati delle elezioni

Ecco gli eletti al Senato Accademico e nella Consulta del personale tecnico, amministrativo, bibliotecario e Cel.

Senato Accademico

Raggruppamento 1 – Area CUN dalla 01 alla 09

Professori di prima fascia - Professor Mario Rende (95 voti, 18 schede bianche, 119 aventi diritto, 113 schede scrutinate), rieletto al secondo mandato

Professori di seconda fascia - Professoressa Roberta Filippucci (289 voti, 14 schede bianche, 341 aventi diritto, 303 schede scrutinate), rieletta al secondo mandato

Ricercatori confermati - Dottor Riccardo Zelli (94 voti, 20 schede bianche, 239 aventi diritto, 205 schede scrutinate), primo mandato

Raggruppamento 2 – Area CUN dalla 09 alla 14

Professori di prima fascia - Professoressa Anna Baldinetti (48 voti, 5 schede bianche, 62 aventi diritto, 53 schede scrutinate), rieletta al secondo mandato

Professori di seconda fascia - Professor Luca La Rovere (108 voti, 27 schede bianche, 156 aventi diritto, 135 schede scrutinate), rieletto al secondo mandato

Ricercatori confermati - Dottoressa Stefania Sartarelli (73 voti, 7 schede bianche, 87 aventi diritto, 80 schede scrutinate), primo mandato

Personale TAB e CEL:

Andrea Santoni (316 voti, 59 schede bianche, 950 aventi diritto, 669 schede scrutinate), rieletto al secondo mandato

Massimo Lacquaniti (294 voti, 59 schede bianche, 950 aventi diritto, 669 schede scrutinate), primo mandato

Per la Consulta del personale tecnico, amministrativo, bibliotecario e CEL:

Fabio Ceccarelli (368 voti) – primo mandato, Enrica Ferranti (217 voti) – primo mandato, Nicoletta Barsanti – rieletta, secondo mandato (203 voti), Carlo Montanari (182 voti) - primo mandato, Sara Giglioni (160 voti) – primo mandato, Francesca Volentiera (145 voti) – rieletta, secondo mandato, Alessandra Fagugli (138 voti) – primo mandato.