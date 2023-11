“Donne al centro” l’Università di Perugia ha ricordato il processo che ha cambiato la percezione della violenza sessuale in italia

Nella Gipsoteca dell’Università di Perugia la riproduzione dell’Afrodite di Milo apparentemente non ha nulla di diverso dal solito, a guardarla bene però sembra quasi soffrire. Un sofferenza atavica per tutte le donne private della loro libertà, un dolore per i femminicidi delle sue sorelle, come se ogni frammento perduto del suo corpo fosse il simbolo di una vita spezzata.

Proprio nella Gipsoteca, alla presenza di quella Venere simbolo della classicità, si è svolta l’iniziativa “Donne al centro”, che precede la Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne. Tante le donne presenti, pochi, purtroppo, gli uomini.

Al centro dell’evento la presentazione del libro di Nadia Maria Filippini “Mai più sole contro la violenza sessuale. Una pagina storica del femminismo degli anni Settanta”.

Il libro, più attuale che mai, racconta la prima protesta femminista in un processo per stupro, a Verona nel 1976, che denuncia la parzialità dei giudici e la cultura complice dello stupro. La storia ha un grande impatto mediatico e porta il tema della violenza di genere al centro del dibattito pubblico. La ricerca si basa su una ricca documentazione inedita e mette in luce le protagoniste, i contenuti e le conseguenze di questa battaglia, inserendola nella storia delle donne degli anni Settanta.

La professoressa Francesca Guiducci ha introdotto e illustrato il volume sottolineando: “Il processo del 1976 solleva delle domande sull’effettiva questione odierna e sui processi che ci hanno portato fin qui da allora, come ad esempio il sistema della vittimizzazione secondaria della donna che ha subito e della minimizzazione dell’azione del maschio che ha agito e che resta impunito”.

Filippini ha inoltre aggiunto: “Si tratta di una vicenda importante, è una delle prime volte dove la vittima denuncia una violenza subita, poi però tutto è caduto nell’oblio”.

Insomma un caso emblematico che mostra come la cultura patriarcale abbia influenzato la giustizia e la società italiana.

L’incontro, organizzato dallo Sportello Antiviolenza UniPg con il sostegno del Comitato Unico di Garanzia dell’Ateneo perugino, della Società Italiana delle Storiche e dell’Unione Donne Italiane, è stato aperto dai saluti del rettore Maurizio Oliviero, accompagnato dal questore di Perugia, Fausto Lamparelli, e dalle parole di Matias Cravero, presidente del Consiglio degli Studenti.

L’iniziativa “Donne al centro” ha voluto ricordare la storia di una battaglia femminista che ha segnato un cambiamento nella percezione della violenza sessuale nella società italiana e il libro di Filippini ha offerto spunti di riflessione e di confronto su un tema ancora attuale e drammatico che richiede impegno e sensibilizzazione da parte di tutti e tutte. La presenza dell’Afrodite di Milo, simbolo di una bellezza ferita e sofferente, ha sottolineato il legame tra passato e presente, tra arte e vita e tra donne e uomini.