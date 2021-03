Università degli Studi di Perugia, Huawei dona 50mila euro di dotazione tecnologica al Dipartimento di Ingegneria

Cinquantamila euro di materiale tecnologico in dono al Dipartimento di Ingegneria dell'Università degli Studi di Perugia. E il mittente è il colosso Huawei.

Il professor Gianluca Reali, docente di Telecomunicazioni presso il Dipartimento di Ingegneria (diretto dal professor Ermanno Cardelli) è riuscito, nonostante il coronavirus e le chiusure per arginare il contagio, a far conseguire ad oltre 30 studenti dei corsi di laurea in Ingegneria dell’Informazione la prestigiosa certificazione: HCIA ”Routing & Switching” della Huawey ICT Academy.

E come spiegano dall'Università degli Studi di Perugia, oer i risultati conseguiti durante il primo anno (2020) dall’Academy, l’azienda Huawei ha donato al Dipartimento di Ingegneria una rilevante dotazione tecnologica del valore di circa 50 mila euro di vario materiale idoneo alla realizzazione di reti per Internet. Materiale che verrà ora utilizzato per fini didattici presso il Laboratorio di Telecomunicazioni.

E non è finita qui. Il professor Reali ha ottenuto anche il riconoscimento di “Best Italian Academy Administrator Award” per l’anno 2020.