Università di Perugia, tre nuovi corsi gratuiti di alta specializzazione: lezioni e tirocini retribuiti

"Le competenze per battere la crisi". Sostenibilità, gestione del rischio e gestione dei finanziamenti pubblici: questi i temi al centro della nuova offerta formativa messa a punto dall’Università degli Studi di Perugia e da Sistemi Formativi Confindustria Umbria, a valere sul bando “Skills” della Regione Umbria.

Tre percorsi, Industrial sustainability specialist, Risk and business continuity manager e Industrial fundraiser, articolati in 450 ore di lezione teorica in aula e 6 mesi di tirocinio in aziende primarie del territorio.

"Si tratta di corsi di alta specializzazione, che hanno l’obiettivo di formare nuovi profili professionali adeguati alle trasformazioni della manifattura in chiave Industria 4.0 e rispondenti ai bisogni del mutato scenario competitivo globale", spiega l'Università di Perugia in una nota.

Il corso Risk and business continuity manager "è volto all’analisi dei processi gestionali per identificare e valutare in anticipo il potenziale di rischio per l’organizzazione, al fine di evitare o mitigare i rischi che potrebbero compromettere l’attività aziendale".

Il corso Industrial sustainability specialist "si pone l’obiettivo di trasferire competenze per definire, proporre e coordinare le azioni necessarie per la riduzione di costi e di consumi di risorse, con particolare riferimento a quelle energetiche, per il miglioramento delle prestazioni ambientali aziendali".

Infine, il corso Industrial fundraiser "formerà figure esperte nell’intercettare opportunità di finanziamento per le imprese nell’ambito di bandi regionali, nazionali e comunitari".

Tutti i percorsi formativi, prosegue l'Ateneo, "sono rivolti a giovani neolaureate/i, disoccupati o inoccupati, iscritti a uno dei Centri per l’impiego della Regione Umbria, di età inferiore a 30 anni e in possesso di una laurea magistrale. La partecipazione ai corsi è gratuita. Per ciascun percorso saranno selezionate 15 persone a seguito di una prova scritta, di un test a risposta multipla di cultura generale e di un colloquio per approfondire l’attitudine al ruolo e la motivazione di candidate e candidati a intraprendere il percorso formativo".

Le domande di iscrizione "possono essere già inviate, con le seguenti scadenze: Risk and business continuity manager entro il 22 aprile 2022; Industrial fundraiser entro il 2 maggio 2022 : Industrial sustainability specialist entro il 18 maggio 2022. L’avvio dei corsi è previsto per il mese di giugno 2022".

La formazione teorica "si svolgerà, in ottemperanza alle disposizioni regionali e nazionali anti-covid, in modalità formazione a distanza sincrona o, nel caso in cui la situazione epidemiologica lo consenta, presso le sedi dell’Università degli Studi di Perugia".

Ciascun percorso "prevede un tirocinio curricolare retribuito della durata di 720 ore (6 mesi), all’interno di importanti imprese industriali".

I bandi, con tutti i dettagli per la partecipazione ai corsi, sono disponibili all’indirizzo: www.sfcu.it .