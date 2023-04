INVIATO CITTADINO Palazzo Murena. Quella collezione donata dal conte Conestabile

Palazzo Murena. Quella collezione, donata dal conte Conestabile, come fonte di studio linguistico del mondo etrusco. Calchi che stanno lì ad attestare l’elevato interesse del nostro ambiente scientifico nei confronti della lingua dei progenitori.

(foto Sandro Allegrini)

Il complesso epigrafico risale al 1860, anno memorabile per l’Unità nazionale. Un dono che si sgomitola in una bella raccolta di pezzi a calco su iscrizioni in lingua etrusca, dall’età antica a quella romana.

Il tutto all’interno dell’edificio settecentesco, progettato da Carlo Murena, col valore aggiunto della Cappella Universitaria (già Monte Morcino nuovo, degli Olivetani) del Vanvitelli.

Nel lungo corridoio che congiunge il versante su piazza dell’Università con l’accesso all’Aula Magna in via Innamorati, è murata nelle pareti una ricca collezione di calchi epigrafici in lingua etrusca. Sono in numero elevato, circa 400. La collezione è stata fondamentalmente costituita dal conte Giancarlo Conestabile della Staffa, archeologo e professore della facoltà di archeologia dello Studium Perusinum. Era allievo del Vermiglioli e ne ereditò passione e competenza.

Vermiglioli aveva ricoperto la cattedra di archeologia per un periodo lunghissimo (dal 1810 al 1846). La sua opera fu instancabile per incrementare le collezioni dei Musei Civici, oggi conservate al MANU. Pubblicò un elevatissimo numero di lavori scientifici, relativi all’archeologia e alla storia dell'arte antica. Pubblicazioni che gli conferirono rinomanza internazionale. Insegnò anche all'Accademia di Belle Arti “Pietro Vannucci” e fondò l'Accademia dei Filedoni.

Suo allievo fu Giancarlo Conestabile della Staffa che era nato a Perugia, il 2 gennaio 1824, e morto nella patria d’Euliste il 21 luglio 1877.

A lui si deve, fra l’altro, la memorabile scoperta della tomba dei Volumni (1838). Successe nel 1850 al Vermiglioli nella cattedra di archeologia all'università di Perugia. Nel 1853 pubblicò la memoria Sull'ipogeo della famiglia Vibia e sovra altri monumenti etruschi di Perugia, che prelude ai quattro volumi Dei monumenti di Perugia etrusca e romana.

Giancarlo Conestabile, degno successore di tanto Maestro, ideò e realizzò questa collezione a scopo didattico. I materiali sono utili ad una significativa ricognizione e conseguente esplorazione della lingua etrusca. I calchi sono stati effettuati sugli originali dopo gli scavi.

Le iscrizioni e le lapidi sono disposte simmetricamente nei corridoi e sono spiegate dallo stesso Vermiglioli nelle sue “Iscrizioni Perugine”.

Recita la lapide marmorea: “Collezione d’impronte in gesso, levate da originali di etrusche epigrafi, in muraglie, urne, coperchi di urne, stele e pietre diverse, formata e donata a questo museo di antichità, dal CONTE GIANCARLO CONESTABILE, per utilità degli studi e delle comparazioni sulla lingua e paleografia dell’antica Etruria. MDCCCLX”.

“L’aspetto più interessante della collezione – rileva Luana Cenciaioli etruscologa di vaglia e, fra l’altro, già responsabile del Manu e dell’Ipogeo dei Volumni – consiste nel fatto che alcuni di questi calchi risultano preziosi in quanto documentano iscrizioni ormai introvabili, disperse o passate nel mercato del commercio clandestino”. Insomma: una fonte affidabile e di prima mano. Dal valore documentario indiscutibile.

Oltre ad offrire una dimostrazione diacronica poiché le iscrizioni appartengono a periodi che si dipanano nel corso dei secoli.

La sua esistenza è poco nota alla città. Sarebbe giusto che le scuole e i privati cittadini se ne interessassero e facessero un salto a visitarla.