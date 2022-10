Unipg, la borsa di studio Fulbright porta a Perugia il dottor Aaron Anderson

La prestigiosa borsa di studio Fulbright porta a Perugia il dottor Aaron Anderson. Il neo vincitore ha iniziato la collaborazione al Dipartimento di Scienze Agrarie, Alimentari e Ambientali dell’Università degli Studi di Perugia, dove rimarrà per un periodo di tre anni. "Il dottor Anderson, laureatosi presso la University of Davis (California), ha vinto la prestigiosa borsa Fulbright con un programma di ricerca associato al progetto Marie Curie “Polyploid” coordinato dal professor Emidio Albertini (Università degli Studi di Perugia) che, a sua volta, aveva vinto la borsa Fulbright nel 2006", spiega l'Ateneo.

Il dottor Anderson, prosegue l'Unipg, "ha vinto anche una borsa di studio per il 38° ciclo del Dottorato in Scienze e Biotecnologie Agrarie, Alimentari e Ambientali e quindi resterà presso l’Ateneo perugino per i prossimi 3 anni accademici".

Le borse di studio Fulbright

"Le borse di studio Fulbright vengono offerte per intraprendere programmi di specializzazione post-laurea, soggiorni di ricerca e periodi di insegnamento presso atenei e centri di ricerca in Italia e negli Stati Uniti", evidenzia l'Università di Perugia.

Il Programma Fulbright, prosegue la nota, "nasce nel 1946, all’indomani della Seconda Guerra Mondiale, con l’intento di favorire il processo di pace attraverso lo scambio di idee, di cultura e di storia tra cittadini americani e cittadini di varie nazioni. J. William Fulbright, Senatore democratico dell’Arkansas, è l'ideatore del Programma che promuove studio, ricerca e insegnamento tramite borse di studio per studenti, ricercatori e professori. Nella loro vita hanno ricevuto una borsa Fulbright 40 capi di Stato o di Governo, 62 vincitori di premi Nobel e 89 vincitori di premi Pulitzer".