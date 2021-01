L'Università degli Studi di Perugia cerca personale, 20 assegni biennali: il bando

L'Università degli Studi di Perugia cerca project manager per sostenere la ricerca. Il Rettore, Maurizio Oliviero, ha indetto con un decreto il concorso, "per titoli e prova orale, per l'attribuzione di 20 assegni biennali di collaborazione per attività di ricerca e per lo sviluppo di competenze nell’ambito della progettazione di modelli organizzativi per la ricerca e la terza missione nell’ambito del Progetto FUN-PROjects".

Le domande dovranno essere presentate entro il giorno 01.02.2021. Ecco il bando completo con tutte le indicazioni necessarie per la presentazione delle domande.

Dei 20 assegni, spiega l'Università degli Studi di Perugia con una nota, "4 serviranno a potenziare i servizi dell’Amministrazione Centrale (e segnatamente al C.A.R. – Centro Amministrativo di supporto alla Ricerca, dedicati al supporto amministrativo-gestionale delle attività di Ricerca e Terza Missione) e 16 saranno destinati ai Dipartimenti dell’Ateneo".