Università di Perugia, rinnovato l'accordo bilaterale con la Princeton University

Maurizio Oliviero, rettore dell'Unipg, e Aly Kassam-Remtulla della Princeton University, hanno rinnovato l’accordo bilaterale fra le due università. Alla firma, spiega l'ateneo di Perugia, erano presenti anche i coordinatori, la professoressa Anna Laura Pisello del Dipartimento di Ingegneria di Unipg e il professor Elie Bou Zeid del Dipartimento di Ingegneria Civile e Ambientale di Princeton.

Il protocollo, spiega una nota, "avrà una durata triennale e prevede la realizzazione di obiettivi comuni sia di natura scientifica che didattica avanzata nelle tematiche multidisciplinari della sostenibilità ambientale e la resilienza nelle aree urbane".

L'accordo, aggiunge l'Università di Perugia, "nei prossimi tre anni faciliterà la programmazione di periodi di mobilità per docenti e ricercatori volti all’ elaborazione di programmi e progetti di ricerca congiunti; obiettivi in linea con il protocollo già siglato precedentemente all’emergenza pandemica anche grazie alla partecipazione, dal 2018, del professor Bou Zeid al Collegio dei Docenti del Dottorato in Energia e Sviluppo Sostenibile del Centro Interuniversitario di Ricerca sull'Inquinamento da Agenti Fisici (Ciriaf) con sede a Perugia".