“Una spesa per Tutti”, così la Caritas diocesana continua ad essere vicina a 1800 famiglie in grave difficoltà anche nel tempo di Avvento

La Caritas Diocesana di Perugia annuncia la consueta campagna di raccolta fondi per il tempo liturgico dell'Avvento, che inizierà domenica 27 Novembre. Al centro dell'impegno e del cuore della Chiesa perugina ci saranno le 1.800 famiglie accompagnate dai cinque Empori della Solidarietà, opere segno attivate dal 2014 al 2022 nelle zone più sensibili del territorio diocesano, con la raccolta fondi “Una spesa per Tutti”

«Domenica 27 novembre inizierà il tempo d’Avvento, un tempo di attesa - afferma il direttore della Caritas diocesana di Perugia-Città della Pieve, don Marco Briziarelli - , ma un tempo di carità speciale dove siamo chiamati a riscoprire il nostro essere comunità e il nostro rivolgere lo sguardo verso chi è più in difficoltà».

Gli Empori che provvedono al sostentamento minimo di queste persone sono: “Tabgha” di Perugia (zona stazione Fs), presso il Villaggio della Carità; “Divina Misericordia” dell’area industriale di San Sisto-Sant’Andrea delle Fratte; “Siloe” di Ponte San Giovanni; “Betlemme” di Marsciano; “Don Gustavo” di Ponte Pattoli (zona Alta Valle del Tevere).

Questi cinque empori sono animati e gestiti da diverse decine di volontari giovani e adulti ben formati e motivati, che accolgono quotidianamente quanti si trovano a vivere “in gravi difficoltà a causa dell’aumento dei prezzi, ad iniziare dai costi delle materie energetiche”, spiega il direttore don Briziarelli. «Si tratta di famiglie che non sono più in grado di fare la spesa in autonomia. I nostri cinque empori - aggiunge il sacerdote - hanno accompagnato, nel 2022, ben 1.800 famiglie a ricevere una spesa gratuita. È un impegno importante per Caritas, che, sempre nel 2022, ha superato 220mila euro di spese per mantenere aperti e ben forniti i cinque empori».

Un impegno che continua nche nel 2023

«Per il perpetuarsi della crisi dovuta prima alla pandemia e poi alla guerra in Ucraina - evidenzia don Briziarelli -, non possiamo non replicare il nostro impegno per il prossimo 2023; non possiamo venire meno nei confronti di tanti fratelli e sorelle che sono in gravi difficoltà, di garantire loro una spesa dignitosa, una spesa alla quale siamo chiamati a partecipare tutti. Insieme possiamo ancora dare una risposta fondamentale. Questo appello, che è grande nel momento in cui lo rivolgiamo a tutti, nell’unirci per il contrasto alla povertà e per l’emergenza alimentare, è agli uomini e le donne di buona volontà, alle aziende, alle istituzioni, alle associazioni, alle parrocchie... È una emergenza che pensavamo di aver superato e che invece torna a bussare, con forza, alle porte delle case di tanti fratelli e sorelle. Una spesa per tutti - conclude don Marco Briziarelli l’appello - diventa un impegno che ci prendiamo in questo tempo d’Avvento per non vivere una carità con delega, ma scendere in campo nel farci prossimi, noi, alle tante famiglie in difficoltà».

Come contribuire alla campagna Caritas “Una spesa per tutti”

E' possibile versare un contributo all'iniziaitva con un bonifico intestato a: Fondazione di Carità San Lorenzo, IBAN: IT30P0344003000000000161500; causale: Empori della Solidarietà.

Oppure online attraverso il tasto “Dona Ora” www.caritasperugia.it/dona-ora/ ; o portando la tua donazione direttamente alla Caritas diocesana, presso il Villaggio della Carità (via Montemalbe 1 - zona Via Cortonese).

Le donazioni alla Fondazione di Carità San Lorenzo, ente operativo della Caritas diocesana di Perugia-Città della Pieve, sono deducibili/detraibili.