"Una rosa per Norma Cossetto", cerimonia al parco Martiri delle foibe

Si svolgerà sabato 8 ottobre 2022, alle 10.30 a Perugia, al parco Martiri delle Foibe a Madonna Alta, la manifestazione “Una rosa per Norma Cossetto”, promossa in tutta Italia dal Comitato 10 Febbraio per onorare la memoria della giovane studentessa istriana, seviziata e uccisa nel 1943 dai partigiani di Tito.

L’evento è patrocinato dal Comune di Perugia; parteciperanno il sindaco Andrea Romizi, l’assessore alla Cultura Leonardo Varasano, l’assessore alle politiche sociali Edi Cicchi, l’assessore all’Urbanistica Margherita Scoccia, alcuni consiglieri comunali, le associazioni locali degli esuli giuliano-dalmati e l’intera cittadinanza.

L’evento, giunto alla quarta edizione, fa seguito alla cerimonia di inaugurazione della via intitolata a Norma Cossetto, avvenuta lo scorso anno a Perugia, in zona Monteluce in occasione delle celebrazioni del 10 Febbraio.

Quest’anno più di 200 città italiane, tra cui Perugia, hanno già aderito all’iniziativa, il cui slogan è “Una scelta d’Amore”, la stessa che fece Norma Cossetto scegliendo di rimanere italiana, decisione che pagò con la vita.”