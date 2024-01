Una messa per ricordare Irma e Feliciano, pionieri del volontariato cattolico perugino

Una messa per ricordare Irma e Feliciano e fare memoria del loro insegnamento evangelico, mostrato a tutti attraverso l’esempio quotidiano e l’impegno nel volontariato.

Sabato 27 gennaio alle ore 18.30 si celebrerà la messa in ricordo di Feliciano e Irma, presso la chiesa parrocchiale di Santa Maria di Colle di via dei Filosofi.

Feliciano Ballarani (1930-2019) e Irma Fracassa (1932-2024), sono stati per lunghi anni animatori dell’Associazione perugina di volontariato (Apv) promossa dalla Caritas diocesana nel 1986. Tantissimi i progetti di inclusione e reinserimento realizzati dalla coppia nel corso degli anni per quanto riguarda i detenuti, a partire del corso per giardinieri.

Negli anni l’intera comunità cittadina ha potuto constatare le doti umane e cristiane di Feliciano e di Irma, il loro esempio nel mettere in pratica il Vangelo e l’esempio del buon samaritano. Per anni hanno svolto la loro missione tra i malati e i disabili, ma soprattutto a favore dei detenuti, per oltre venticinque anni nel carcere di Perugia e presso l’allora Casa di accoglienza Caritas per detenuti in semi libertà di Montemorcino, affiancando i coniugi Aldo e Luigina Tiriduzzi, “pionieri” del volontariato carcerario nel territorio perugino.