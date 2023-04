Come costruire una bufala su base scientifica. L’esperimento del Professor Paolo Braconi, con la complicità giornalistica dell’Inviato Cittadino

Come costruire una bufala su base scientifica. L’esperimento del Professor Paolo Braconi, di Unipg, con la complicità giornalistica dell’Inviato Cittadino.

La notizia che abbiamo fornito (sull’antenato romano di Cappuccetto Rosso, tale Marcus Cucullus Rufus) è palesemente, esemplarmente e volutamente, FALSA, FALSISSIMA.

Si tratta di un esperimento di carattere pedagogico, messo in atto dal professor Paolo Braconi in occasione della missione di cui si dà conto nel servizio in parola.

È tutto vero, tranne la conclusione di carattere pseudo-scientifico. Difatti, il bassorilievo funebre è autentico. Mentre la rubricazione, ossia l’evidenziazione in rosso del cappuccio, è frutto di uno smanettamento con Photoshop.

Anche la scritta epigrafica è parzialmente reale e in parte artificiosa.

Ci si potrebbe chiedere che senso abbia fornire una notizia falsa spacciandola per vera.

Anche questo può essere un modo di fare educazione alla fruizione critica dei messaggi ingannevoli. Che pullulano nel web.

È bastato, a Braconi, infiocchettare con qualche battuta in latino, una citazione colta e… il gioco è fatto.

Insomma, quegli studenti, e quei colleghi, hanno abboccato all’esca proposta da Braconi. E con lui tanti altri. Pare, infatti, che qualche blasonato docente (absit iniuria verbis!), anche tra i muri della Vetusta, abbia abboccato all’amo di una beffa ben congegnata.

Viene in mente la burla dei ragazzi che spacciarono per sculture di Modigliani delle teste da loro realizzate col Black e Decker e gettate nel Fosso Reale di Livorno. Ci furono illustri critici d’arte che le presero per buone, perdendoci la faccia.

D’altronde, anche Picasso si è vantato di aver realizzato numerosi “falsi Picasso”. Analoga confessione ebbe a fare Giorgio De Chirico. Dice Umberto Eco: “È un modo per uscire da se stessi, dal proprio mestiere. E anche dalla propria testa”.

Eppure, nel caso del falso Cappuccetto Rosso di Braconi, non c’è scopo di lucro, né ricerca di notorietà. Ma semplicemente un metter in guardia dalle tante/troppe bufale che imperversano nel web.

Per non parlare delle notizie risibili, come quella dei vaccini fatti con feti abortiti… e via cazzeggiando. Si può essere seri anche giocando. Ma, soprattutto, mai fidarsi delle apparenze.