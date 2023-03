Un uovo di Pasqua per sostenere l'associazione intitolata ad Alessandro Pedetti

L’associazione “Alessandro Pedetti”, per sostenere e finanziare il progetto “Pedo Park” di San Sisto, propone le uova di cioccolato. Uova di cioccolato fondente o al latte che verranno consegnate ai sostenitori che effettueranno una donazione di 10 euro. L'associazione è nata in memoria di Alessandro, prematuramente morto in un incidente stradale.

“Festeggia questa Pasqua con noi!” è l’invito che l’associazione rivolge a tutti coloro che "vogliono addolcire la prossima Pasqua con del buon cioccolato a cui aggiungere anche il dolce sapore di una buona azione". Un contributo concreto per raggiungere l’obiettivo di rendere il Pedo Park di San Sisto "un luogo di socialità ed aggregazione, capace di valorizzare l'enorme potenziale che esiste nel gesto quotidiano dello stare insieme in un luogo bello, curato, vissuto e gestito dalla collettività. Un parco vivo, verde, accogliente e pieno di giochi e opportunità, come lo avrebbe voluto Alessandro".

Le uova di cioccolato dell’Associazione “Alessandro Pedetti” saranno disponibili oggi, sabato 25 marzo, all'Incoop San Sisto, via Santa Caterina da Siena; al Bar Tender di iazzale Umbria Jazz 1; al Caffè Morlacchi, di piazza Morlacchi.

Le uova possono anche essere ordinate attraverso la pagina Facebook dell’associazione (https://www.facebook.com/AssociazioneAlessandroPedettiAPS) oppure al numero: 348 2299903