Un nuovo mezzo per la Polizia locale di Magione: un vero ufficio mobile che rispetta l'ambiente con l'alimentaizone a gpl

La Polizia locale di Magione si è dotata di un mezzo più efficiente per svolgere un miglior servizio. L’amministrazione comunale ha acquistato una Dacia Duster, in sostituzione della vecchia Multipla ormai completamente obsoleta.

"La nostra Polizia locale ha necessità, per garantire un miglior servizio, di mezzi efficienti e sicuri. L’autovettura precedente non poteva più garantire questi requisiti trattandosi di un veicolo piuttosto datato con problemi anche per la sicurezza del personale – commenta Massimo Lagetti, vicesindaco con delega alla sicurezza – Con questo acquisto dotiamo i nostri agenti di un mezzo sicuro, pratico e funzionale anche per muoversi in un comune che, per le sue caratteristiche, richiede un’autovettura in grado di affrontare vari tipi di terreni. Grazie ai dispositivi inseriti a bordo, potrà inoltre operare come un vero e proprio ufficio mobile".

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Nell’acquisto è stata posta attenzione anche all’ambiente. Essendo alimentata a Gpl il mezzo assicurerà, a parità di performance, risparmio in termini economici e ridotto impatto vista la notevole riduzione delle emissioni di polveri sottili inquinanti in atmosfera.