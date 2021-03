"Angoli delle farfalle" nascono in città per combattere il malessere da confinamento e recuperare spazi urbani degradati

L'iniziativa prende le fila dai promotori del Piedibus del Ben Essere e mette in piedi virtuose collaborazioni con la Comunità Terapeutica Riabilitativa (CTR) di via Dal Pozzo, in linea con l'Agenda 2030 delle Nazioni Unite per lo sviluppo sostenibile

Il Giardinaggio di Comunità per rigenerare cittadini e città: una buona pratica durante la pandemia

Nuova vita per gli spazi verdi “trascurati” che diventano sempre più speciali insieme al CTR e agli alberi del The Living Chapel Project

Mai come in questomomento, in cu siamo stati costretti a lunghi giorni di chiusura in casa, tra quarantene e mini lock-down, gli spazi verdi sono ambiti e desiderati luoghi in cui recuperare al più presto piacevoli momenti di socialità. In sicurezza, a contatto con la natura, luoghi dove praticare attività fisica, sviluppare abilità, promuovere sostenibilità ambientale. Ecco allora l'iniziativa “Angoli delle farfalle” realizzata attraverso il Giardinaggio di Comunità, una delle iniziative legate al Piedibus del Ben Essere, che con l’arrivo della bella stagione si conferma un’attività efficace per rigenerare cittadini e città.

Diversi studi attestano come le persone dedite al giardinaggio, o all’orticoltura, abbiano livelli più bassi di cortisolo e riferiscano uno stato di benessere generale maggiore. Allo stesso tempo varie ricerche mostrano come le aree verdi, ripulendo l’aria, incentivando l’attività fisica e riducendo i livelli di stress, hanno effetti benefici sulla salute psicofisica della popolazione.

Partendo proprio dall’idea che la natura è una potente alleata per il benessere fisico e psichico, l’iniziativa, promossa dalla dottoressa Erminia Battista, ex-Referente per la Promozione della Salute della Usl Umbria 1, riguarda in particolare aree verdi, che, con semplici azioni di bonifica, possono trasformarsi da luoghi negletti a siti d’elezione per tempo libero, socialità, movimento, apprendimento e divertimento, grazie all’impegno di “giardinieri volontari”, ovvero walking leader e passeggeri del Piedibus del Ben Essere, che donando il loro tempo alla comunità, si connotano come preziosi Moltiplicatori dell’Azione Preventiva e di Promozione della Salute (MAPPS).

Dal Piedibus del Ben Essere agli Angoli delle farfalle

Su questa scia, diverse linee Piedibus del Distretto del perugino, hanno creato il proprio Angolo delle Farfalle, avviando la metamorfosi di vari spazi dislocati nel territorio. Nell’area bonificata dapprima vengono rimosse erbe infestanti e rifiuti; dopo aver sistemato e concimato il terreno, vengono messe a dimora fiori e piante nutrici di bruchi e farfalle, come buddleja, lavanda, solo per citarne alcune, creando così piccoli angoli fioriti e vivificati.

Infine, i piccoli giardini vengono affidati alle cure di una componente fragile della comunità, come anziani, residenti nel quartiere o operatori e ospiti di strutture riabilitative afferenti alla rete del Dipartimento di Salute Mentale.

In questa fase, essendo sospese le iniziative collettive a causa dell’emergenza sanitaria, i giardinieri volontari si sono attivati per produrre semi, piantine e creazioni floreali nei propri terrazzi, da utilizzare poi nelle attività di Giardinaggio di Comunità.

E’ nata anche una proficua collaborazione tra il Piedibus del Ben Essere e la Comunità Terapeutica Riabilitativa (CTR) di via Dal Pozzo. Infatti, durante il lockdown, per mantenersi attivi, gli ospiti e gli operatori, si sono impegnati ad allestire un piccolo vivaio dove produrre piantine da destinare agli Angoli delle Farfalle.

Nel corso del 2020, il Giardinaggio di comunità si è arricchito di un nuovo significato, accogliendo alcuni alberi del The Living Chapel Project, ricevuti con l’adesione al programma Laudato Sì Garden Community. E, così, dal mese di novembre scorso sono state messe a dimora piccole piante di olivo, corbezzolo, bagolaro, orniello e carrubo provenienti dalla Cappella Vivente, una struttura ricostruita all’interno dell’Orto Botanico di Roma, ispirata alla Porziuncola di Assisi.

Il linea con l'Agenda 2030 per lo Sviluppo sostenibile

Una bella iniziativa in linea con i principi dell’Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile delle Nazioni Unite e dell'Enciclica ambientale "Laudato sì”, finalizzata a sensibilizzare l’opinione pubblica sui temi dell'ecologia e della fratellanza tra i popoli, favorendo la cooperazione, per recuperare porzioni di terre degradate, creando giardini Laudato sì, ossia spazi verdi di meditazione ed educazione all’ambiente.



“Abbiamo accolto con entusiasmo l’invito a piantare gli alberi del The Living Chapel Project - racconta Erminia Battista –, i cui obiettivi sono in piena sintonia con quelli del nostro progetto di comunità La Salute che Cammina con il Piedibus del Ben Essere e le sue Gemme, e in particolare con il Giardinaggio. Possiamo contribuire a rendere il nostro pianeta più verde e più vivibile anche con piccole azioni, individuali o collettive. Appena la situazione sanitaria lo permetterà, vorremmo presentare il progetto alla Comunità, organizzando edizioni speciali del Piedibus del Ben Essere, con soste laboratoriali presso i vari Angoli delle farfalle, coinvolgendo le scolaresche. Il giardinaggio, incentivando il movimento all'aria aperta, migliora la salute fisica e psichica, mentre il contatto con la natura, si rivela efficace, attualmente, anche per gestire lo stress generato dal confinamento. Il recupero di piccole aree urbane obsolete o sottoutilizzate, restituisce dignità e dà nuovo senso a luoghi ubicati lungo i percorsi abituali delle Linee Piedibus, migliorando la socialità tra residenti e la vivibilità dei quartieri. Il bello è contagioso. Sarebbe auspicabile una ‘pandemia di bellezza’ per contagiare tanti giardinieri volontari, desiderosi di collaborare nella manutenzione e nella creazione degli Angoli delle Farfalle. Si potrebbe così contrastare il degrado e, contestualmente, anche il disagio sociale creato dalla pandemia di Covid”.