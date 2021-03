Un giardino colorato per i bimbi grazie ai giochi acquistati con i fondi raccolti dalle famiglie

Un giardino più colorato e accogliente. E' quanto troveranno al loro rientro a scuola i piccoli alunni di Castiglione del Lago, dopo che nell’area esterna del plesso sono stati collocati nuovi giochi, grazie alla raccolta fondi promossa dalle famiglie degli alunni che frequentano le sei sezioni dell’Infanzia castiglionese.

Una campagna che è durata circa un anno e che, attraverso una serie di eventi benefici a partire da una lotteria, ha consentito di raccogliere una somma significativa (circa tremila euro), con la quale appunto sono state acquistate nuove attrezzature per rinnovare l’area verde della scuola.

Sono cinque i nuovi giochi donati dai genitori e collocati nel giardino di Via Carducci, con i quali d’ora in poi i bambini potranno divertirsi in completa sicurezza. Tutti gli articoli sono infatti provvisti di regolare certificazione. Al loro montaggio ha provveduto il personale del Comune che ha fornito la manodopera.

“Ringrazio i genitori – sono le parole della dirigente scolastica Stefania De Fazio - per l’importante dotazione che hanno voluto donare al plesso di Castiglione del Lago. Si è trattato di un bel gesto che è stato un esempio per i bambini di partecipazione condivisa alla vita della scuola”.

