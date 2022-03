La procedura è on line e resterà attiva fino al 31 Maggio 2022.

Il Concorso è aperto a tutti, senza alcuna esclusione (anche minorenni). Ogni autore può partecipare con una immagine che rappresenti un gesto a sostegno dell'emergenza in Ucraina (fotografia, illustrazione, immagine rappresentativa).

L’accesso al concorso è gratuito e non sono presenti premi in denaro. Viene richiesta solamente, a discrezione dei partecipanti e senza vincoli, una donazione diretta alla Croce Rossa Italiana.

Con queste parole si presenta il concorso fotografico "Un gesto per la Pace", lanciato dall'azienda perugina StudioLogico s.r.l. In che cosa consiste?

Mancanza di acqua, cibo e assistenza sanitaria stanno colpendo centinaia di migliaia di persone in Ucraina. La Croce Rossa è sul posto da sempre e, vista l’escalation di violenze, ha bisogno di tutto il sostegno possibile.

Il concorso no profit è promosso da un'azienda perugina, StudioLogico, semplice partecipare

"Un gesto per la Pace", ecco il concorso fotografico per sostenere la Croce Rossa nell'emergenza in Ucraina