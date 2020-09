Un borgo umbro tra i 20 paesi più belli d’Italia del 2020 scelti da Skyscanner

Non serve andare troppo lontano per visitare uno dei 20 paesi più belli d’Italia del 2020, selezionati dalla redazione di Skyscanner. Nella classifica delle città e dei paesi che ben rappresentano l’Italia delle meraviglie, spicca infatti il nome dell’incantevole borgo di Montone. Come ogni anno Skyscanner, il motore di ricerca viaggi che permette di confrontare in un unico sito tutte le offerte di voli, hotel e autonoleggio, ha fatto il giro delle regioni italiane per scoprire i tesori che meritano di essere svelati al mondo.

In questa accurata selezione Montone viene presentato come “un borgo medievale fortificato ricco di scorci a dir poco suggestivi”. Nella descrizione si parla anche di uno dei suoi cittadini più illustri: “Andrea Fortebracci, chiamato ‘Braccio da Montone’, un celebre condottiero molto rispettato e temuto (persino dal papa), che creò nel ‘400 uno stato indipendente nell’Italia Centrale”. Non mancano poi riferimenti ai monumenti principali del borgo, tra cui “la Collegiata, che custodisce la Santa Spina e fu eretta alla stregua di una cattedrale con trono e cattedra vescovile”.

Si prosegue consigliando al visitatore di “non perdere anche il rione detto di 'Borgo Vecchio’ con la chiesa e l’annesso Convento di San Francesco”. “Ma – conclude Skyscanner - è la bellezza del borgo in sé, i suoi vicoli, i suoi archi, le sue scalinate a regalare le emozioni più forti e i suoi ristorantini a deliziare il palato”.