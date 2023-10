Umbrò compra Umbrò, assegnati i locali sulle scalette di Sant'Ercolano

Umbrò ha acquistato Umbrò. L’unico lotto messo all’asta dal Comune di Perugia è stato acquistato dalla società che già gestiva gli spazi dove si trovano supermercato, un bar, una tavola calda, una libreria, un luogo di incontro.

Di proprietà del Comune di Perugia, questi spazi commerciali (che nel tempo hanno ospitato il Mobilificio Guerri e il ristorante Lo Scalino) sono messi all’asta insieme ad altri quattro immobili sempre di proprietà dell’ente.

I locali occupati da Umbrò sono stati prezzo base d’asta di 1.520.555 euro, mentre i tre annessi ex rurali in località Collestrada, che partivano da un prezzo di 35mila euro, l’edificio dell’ex circolo Csain a Colonnetta di Montebello, 80mila euro, il magazzino ex lavatoi in Strada dei Conservoni, 30mila euro, e un terreno in via Fratelli Pellas con prezzo a base d’asta di 12mila euro, non sono stati venduti non avendo ricevuto alcuna offerta.