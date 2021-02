L'umbro Emanuele Frusi firma la colonna sonora del film "Bastardi a mano armata" con Marco Bocci

C'è molta Umbria nell'ultimo film per il cinema di Gabriele Albanesi, "Bastardi a mano armata": oltre all'attore Marco Bocci protagonista insieme a Ferdinando Cerlino e Peppino Mazzotta, la colonna sonora è firmata dal compositore Emanuele Frusi, umbro d'adozione.

La soundtrack, in uscita per Woodworm con Edizioni Strag e distribuita da Universal Music Italia, è disponibile da oggi su tutte le piattaforme digitali. È composta da 20 tracce che accompagneranno, scena dopo scena, il film d’azione in uscita per Minerva Pictures con Rai Cinema, in collaborazione con Amazon Prime Video e in coproduzione con Boccato Productions.

Un suono organico, vivo e con una forte componente elettronica che unita alla decisione di mixare in analogico ha dato vita a una colonna sonora molto speciale. Un processo creativo reso ancora più impegnativo dal periodo storico che stiamo attraversando e che ha costretto i musicisti a lavorare a distanza per la maggior parte delle fasi del progetto.

“Scrivere la colonna sonora di Bastardi A Mano Armata è stata un’esperienza intensa - racconta Frusi - un lavoro di sperimentazione, confronto e anche tanto divertimento. La musica è stata molto presente, sia in termini di quantità che di impatto scenico: questo perché l’intenzione del regista Gabriele Albanesi era che la parte sonora fosse realmente un elemento complementare alla sceneggiatura. La scelta del linguaggio musicale è ruotata attorno all’organicità del suono, ad una firma musicale e sonora che potesse spaziare dall’ambient a parti molto più aggressive, per questo è stato scelto di coinvolgere, oltre ai ragazzi del mio collettivo (Giacomo Calli, Luca Giovagnoli, Michele Pazzaglia), anche altri artisti, sia italiani che stranieri, e attivare collaborazioni incredibili, come si è poi rivelata essere quella con l’orchestra macedone Fames Project".