Asili nido e alloggi popolari fanno volare il welfare in Umbria, ma la risposta del sistema è peggiore rispetto al 2020

Dodicesimo posto per l'efficacia e la capacità di risposta del sistema di welfare, ma prima in classifica per i posti degli asili nido, sul secondo gradino per quello che riguarda il numero degli alloggi popolari. Questa, in estrema sintesi, la fotografia dell'Umbria scattata da “Welfare Italia Index 2021”, strumento di monitoraggio che prende in considerazione gli ambiti di politiche sociali, sanità, previdenza e formazione e consente di identificare, a livello regionale, i punti di forza e le aree di criticità in cui è necessario intervenire. E' realizzato da “Welfare, Italia”, gruppo di ricerca voluto da Unipol Gruppo in collaborazione con The European House – Ambrosetti. Pe quanto riguarda la risposta del welfare, in un anno l'Umbria ha perso 7 posizioni.

Il Welfare Italia Index è basato su 22 indicatori di spesa (pubblica e privata) in welfare che raffigurano quante risorse sono allocate in un determinato territorio (ad esempio l’ammontare allocato tramite Fondo Sanitario Nazionale rapportato sul totale della popolazione regionale o l’assegno pensionistico medio mensile degli over 65) e indicatori strutturali che rappresentano il contesto socio-economico in cui si inserisce la spesa in welfare (ad esempio il tasso di disoccupazione o la quota di famiglie in povertà).

In base a quanto emerge dal rapporto, il welfare in Umbria raggiunge risultati sostanzialmente in linea con il dato nazionale per quasi tutti gli indicatori strutturali. Tuttavia, l’Umbria spicca per essere per posti in asilo nido autorizzati con 35,7 posti ogni 100 bambini tra 0 e 2 anni (contro una media italiana di 26,8). Ricopre iper quanto riguarda il numero alloggi popolari, dispone di 74,6 sistemazioni ogni 100mila abitanti contro una media nazionale di 23,2.

A livello sanitario, se il sistema regionale occupa il quinto posto per l’efficacia, l’efficienza e l’appropriatezza dell’offerta, l’Umbria si trova invece al 12esimo posto per quanto riguarda lo stato di salute della popolazione.

I risultati peggiori l’Umbria li evidenzia per quanto riguarda gli indicatori di spesa, ovvero le risorse a disposizione per il sistema di welfare, che la pongono al 15esimo posto in Italia.

La regione ricopre la 18esimo posizione per il numero di beneficiari del sussidio di disoccupazione Napi rispetto alla popolazione 15-64 anni. Dal punto di vista della sanità regionale, l’Umbria è al nono posto per ciò che riguarda la spesa sanitaria pubblica pro capite (2.123 euro rispetto alla media italiana di 2.114 euro) e al 13esimo per quanto riguarda quella privata pro capite (449 euro contro una media italiana di 480 euro).

A livello di istruzione, la regione è al nono posto in termini di spesa pubblica per consumi finali per l'istruzione e la formazione in percentuale di pil regionale (4,1% del Pil a fronte di un valore nazionale del 3.3%). L’Umbria risulta essere, invece, una delle migliori regioni per quanto riguarda il tasso di dispersione scolastica, con un 15% rispetto al dato nazionale del 18% che la pone al 5° posto.

Si discosta molto dal dato nazionale il numero di pensionati (29,5 pensionati ogni 100 abitanti contro una mediana nazionale di 26,9), che la pone al 20esimo posto (su 21) in graduatoria.

L’Umbria è infine in 12esima posizione per la percentuale di famiglie in povertà relativa sul totale delle famiglie regionali, con un valore dell’8% rispetto a quello nazionale del 6,9%.