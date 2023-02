Lotteria degli scontrini, la fortuna bacia ancora l'Umbria: due maxi vincite

La dea bendata della Lotteria degli scontrini torna a baciare l’Umbria. L'agenzia delle dogane e dei monopoli annuncia "due le vincite registrate in queste ore a Terni e Corciano: nella città dell’acciaio una sessantenne ha vinto il premio settimanale da 25 mila euro a fronte di una spesa di generi alimentari di circa 70 euro compiuto in un esercizio cittadino. Uguale vincita per un quarantenne di Corciano che aveva realizzato una spesa alimentare di appena 12 euro".

I due fortunati, prosegue la nota, "si sono presentati presso l’Ufficio Monopoli di Perugia per depositare la relativa documentazione".

Al termine delle operazioni la donna, nel ringraziare i funzionari, ha voluto testimoniare la propria partecipazione alla Lotteria lasciando una breve lettera: “Sono felicissima di aver vinto questo premio della Lotteria degli scontrini perché sono da sempre convinta assertrice del pagamento elettronico” - si legge nella dichiarazione - “utilizzo la carta per ogni spesa, anche minima, presso gli esercizi commerciali che accettano tale tipo di pagamento. Utilizzerò questa somma per ristrutturare la mia abitazione”.

"Solo da qualche mese esibisco il codice Lotteria alla cassa” - ha dichiarato il corcianese - “questa somma permetterà a me e alla mia famiglia di affrontare più serenamente il prossimo futuro".

Ammontano a 220 mila euro i premi assegnati nei primi due mesi del 2023: di questi 175 mila sono stati vinti da sette consumatori (150 mila nella provincia di Perugia, 25 mila in quella di Terni), 45 mila da sei esercenti. Nello stesso periodo del 2022 vennero riconosciute vincite per 126 mila euro (95 mila euro a consumatori, 31 mila a esercenti).