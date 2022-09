Vigili del fuoco, Gaspare Morabito nuovo segretario regionale Conapo

Il congresso regionale del sindacato autonomo dei vigili del fuoco Conapo, presieduto dal segretario nazionale Marco Piergallini, ha portato al rinnovo degli organi statutari regionali.

Gaspare Morabito, in servizio al comando di Perugia, è stato eletto nuovo segretario generale regionale.

"Sono contento di essere stato eletto a rappresentare, per il Conapo, i vigili del fuoco dell’Umbria. Ringrazio i colleghi che hanno riposto fiducia in me - afferma Morabito - e soprattutto il segretario uscente Daniele Sbarassa con il quale ho collaborato per anni nella mia veste di vice”.

“Il nostro - aggiunge - ormai è il primo sindacato a livello nazionale per rappresentatività nel Corpo dei vigili del fuoco, e auspico che anche in Umbria gli aderenti alla nostra Organizzazione continuino ad aumentare, per meglio portare avanti le istanze e gli interessi del personale tutto, nonché altre battaglie cui il Conapo non si è mai sottratto e che hanno tra l’altro garantito ai vigili del fuoco italiani e umbri, maggiore sicurezza e, recentemente, la tanto agognata equiparazione economica con le altre forze dell’ordine".