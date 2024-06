L'Umbria di nuovo in tv, viaggio di Rai Uno tra le meraviglie del Cuore Verde d'Italia per una settimana

L'Umbria di nuovo in tv grazie alla collaborazione tra Regione e Rai. Cammini e arte, luoghi di vacanze, borghi, food, sagre ed eventi: c’è tutto il bello che l’Umbria può offrire nelle puntate di “Camper” che andranno in onda dal 17 al 21 giugno su Rai 1.

Per un’intera settimana il programma condotto da Marcello Masi alle 12.00 su Rai 1 rappresenterà un viaggio in 25 località umbre alla scoperta dei sapori della gastronomia locale, dalla norcineria allo zafferano, della bellezza di borghi come San Gemini, Panicale, Spello, degli sport più emozionanti, come il rafting, il deltaplano e il parapendio, da praticare in splendidi scenari naturali. E ancora sentieri, mercati, sagre, tradizioni.