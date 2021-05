Città della Pieve a caccia di turismo, Luca Argentero testimonial d'eccezione

Città della Pieve a caccia di turisti, con un testimonial d'eccezione. Dopo il City Brand, la nuova segnaletica turistica interattiva ed il Virtual Tour, per promuovere la sua bellezza, la sua storia, i suoi tesori artistici e le sue unicità, la Città del Perugino si appresta ad attirare turisti e visitatori con il lancio di un nuovo sito turistico ed una campagna promozionale di livello nazionale, che vedrà la presenza di Luca Argentero, uno degli attori più amati e seguiti dal pubblico televisivo.

"Città della Pieve è un territorio affascinante e incontaminato di cui tutti si innamorano - spiega il sindaco Fausto Risini - La capacità di custodire intatta la sua identità e la sua anima medievale la rende un luogo unico al mondo, pieno di emozioni e sorprese. Tanti dopo averla conosciuta non riescono più a farne a meno e comprano casa, ma che la si scelga per una visita di un giorno o una vacanza più lunga, senza dubbio qui si creeranno indelebili ricordi per tutta la vita. Sicuramente un viaggio all'altezza dei propri sogni. E come Amministrazione stiamo intensamente lavorando per la sua valorizzazione e promozione".