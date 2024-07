Umbria, la tragedia: medico muore mentre visita un paziente

Dolore e tristezza a Terni per la scomparsa di Giovanni Giannini, medico cardiologo conosciuto da molti in città. Il medico, 66 anni, ha accusato un malore durante una visita nel suo studio di via Galvani. Giannini è stato per lungo tempo operativo nel reparto di cardiologia dell’ospedale Santa Maria di Terni.

Raggiunta la pensione, il cardiologo ha esercitato la libera professione per la Cidat fino al tragico episodio di martedì mattina, proprio durante una delle tante visite ai suoi pazienti. Sui social, tanti i messaggio di cordoglio per un professionista stimato e conosciuto in città.