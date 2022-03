Umbria in lutto, è morto Luca Pisu: “L’amico che tutti vorrebbero avere”

Una tragica notizia ha letteralmente sconvolto la serata di mercoledì 2 marzo. Il giovane Luca Pisu ha infatti perso la battaglia più importante. A seguito della scomparsa del trentaquattrenne sono numerosissimi i messaggi di cordoglio e profondo dolore che si stanno susseguendo sui social. TerniToday aveva raccontato la sua storia, nel momento cui aveva attivato una raccolta sulla piattaforma Gofundme, nel mese di settembre 2021, spiegandone i motivi.

In pochissimi giorni aveva superato oltre 10 mila euro, dopo un primo tetto fissato a 4000. Anche la Ternana calcio si era mobilitata a favore di Luca che, nel contempo, aveva deciso di aprire una pagina Facebook: “Con il chiaro intento di pubblicare tutto quello che sarà il decorso della malattia. Come è giusto che sia, verranno pubblicate tutte le spese che in questi mesi verranno sostenute per affrontarla nel migliore dei modi. Tanta generosità va contraccambiata con altrettanta trasparenza, in modo tale che così ognuno di voi che così generoso è stato porgendomi il suo aiuto, sappia dove sono andate le sue donazioni”.

In quella pagina sono concentrati i momenti di difficoltà ma anche di speranza vissuti. Proprio qualche settimana fa, in occasione di Parma-Ternana, gli era stato dedicato uno striscione dai supporter rossoverdi, per cercare di sostenerlo in questa terribile battaglia “Siamo con te” era stato scritto. Tifosissimo delle Fere era riuscito a tornare a seguire i propri beniamini, nella gara casalinga vinta proprio con i ducali, sfida di andata conclusa con il punteggio di 3-1. “L’amico che tutti vorrebbero avere” lo descrivono i suoi amici i quali ne piangono la scomparsa, insieme ai familiari e le persone che lo hanno conosciuto ed apprezzato.