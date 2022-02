La fortuna fa tappa in Umbria, gioca dieci euro e vince due milioni

Compra un gratta e vinci da 10 euro e vince due milioni. E' la storia felice che arriva da Terni, in particolare dalla tabaccheria di via Battisti che ha registrato la vendita del tagliando vincente. Il fortunato è un ragazzo di origine filippina che nel dicembre scorso ha acquistato il biglietto. La notizia poi è stata pubblicata oggi dalla stessa tabaccheria.

"Il giovane - spiega Patrizio, il titolare della tabaccheria - è passato da noi qualche giorno dopo aver acquistato il biglietto ed era molto contento. E' un ragazzo di origine filippine che naturalmente era molto contento per la vincita. Ci ha chiesto come dovesse procedere e i meccanismi per poter riscuotere. Era molto felice, evidentemente un bel colpo di fortuna".