Ponte sul lago di Corbara, proseguono i lavori: programmate 6 chiusure da 24 ore ciascuna

Proseguono i lavori necessari a riaprire al traffico pesante il ponte sul lago di Corbara, lungo la strada statale 448 “di Baschi” (itinerario Todi-Orvieto). "Per consentire le prossime fasi lavorative - fa sapere Anas - saranno necessarie sei chiusure totali del ponte da 24 ore ciascuna, con deviazione del traffico sulla viabilità alternativa, al fine di consentire la maturazione del calcestruzzo nell’ambito delle attività per il consolidamento delle travi".

In particolare, la prima chiusura è prevista per giovedì prossimo, 11 febbraio, dalle 9:30 alle 9:30 del giorno successivo. La seconda chiusura sarà disposta il successivo lunedì 16 febbraio dalle 9:30 alle 9:30 del giorno successivo. In alternativa, nei giorni di chiusura il traffico proveniente da Orvieto e diretto a Todi potrà utilizzare l’autostrada A1 fino a Orte e proseguire sulla SS3bis “Tiberina” (E45) fino a Todi (viceversa per il traffico in direzione Orvieto). Inoltre, le autovetture e i veicoli fino a 3,5 tonnellate potranno utilizzare la strada regionale 79bis da Orvieto Scalo a Pontecuti (innesto SS448) e viceversa.

Al di fuori delle giornate di chiusura, il traffico continuerà ad essere regolato a senso unico alternato con semaforo e divieto di transito ai mezzi pesati superiori a 3,5 tonnellate, ad eccezione dei soli autobus che percorrono la linea E643 del servizio extraurbano di Busitalia e dei mezzi dei Vigili del Fuoco con massa a pieno carico inferiore a 21 tonnellate. Il completamento dei lavori è previsto nel mese di maggio.