Umbria, viadotto chiuso ai mezzi pesanti: le strade alternative

Lungo la tratta Spoleto-Terni della strada statale 3 “Via Flaminia” è chiuso, in entrambe le direzioni, ai mezzi superiori alle 3,5 tonnellate il viadotto in località di Acquaiura al km 116,760. I veicoli leggeri transitano a senso unico alternato.

La chiusura, spiega Anas, "è stata predisposta a seguito di un’ispezione svolta nell’ambito dei controlli periodici delle proprie infrastrutture, che ha evidenziato la necessità di un intervento di ripristino provvisorio sull’impalcato in attesa del progetto definitivo, in corso di elaborazione, e della messa in opera dell’intervento già schedulato dal Piano di manutenzione programmata dell’azienda".

Viadotto chiuso, le strade alternative

Le deviazioni per i veicoli superiori alle 3,5 tonnellate: i veicoli provenienti da Sud lungo la strada statale 675 “Umbro Laziale” e diretti verso Spoleto – Foligno – Fano dovranno uscire, obbligatoriamente, allo svincolo di Terni Est per poi proseguire lungo la strada statale 79 bis fino all'innesto con la strada statale 209 “Valnerina”. Da qui proseguiranno fino all'innesto con la strada statale 685 “Tre Valli Umbre”, in località Sant'Anatolia di Narco, per poi proseguire in direzione Spoleto – Foligno fino allo svincolo di Norcia – Cascia, da dove riprenderanno il tracciato della strada statale 3 “Via Flaminia”.

I veicoli provenienti da Nord lungo la strada statale 3 “Via Flaminia” e diretti verso Terni – Roma dovranno uscire obbligatoriamente allo svincolo di Norcia – Cascia, per poi proseguire lungo la strada statale 685 “Tre Valli Umbre” fino all'innesto con la strada statale 209 “Valnerina” in località Sant'Anatolia di Narco. Da qui proseguiranno in direzione Terni fino all'innesto con la strada statale 79bis, per poi proseguire fino allo svincolo di Terni Est sulla strada statale 675 “Umbro Laziale” e proseguire in direzione Orte – Roma.