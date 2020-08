I funerali di Franca Valeri, l'Umbria non dimentica: "Aveva un legame speciale con Spoleto"

“Franca Valeri ha avuto con Spoleto un legame molto forte, appassionato sotto l’aspetto artistico, un affetto sincero durato quasi cinquanta anni. La sua morte ci rattrista enormemente, perché con lei se ne va una delle più grandi attrici italiane”. Con queste parole il Sindaco Umberto de Augustinis ha voluto rendere omaggio a Franca Valeri, scomparsa ieri a Roma all’età di 100 anni.

“La Valeri - ha concluso il sindaco - ha vissuto il Festival dei Due Mondi di Gian Carlo Menotti, firmando nel 1975 la regia dell’opera del Maestro ‘Il telefono’, collaborando proprio in quel periodo anche con il Teatro Lirico Sperimentale. È tornata a Spoleto in occasione della 57ª edizione del Festival nel 2014 con ‘Il Cambio dei Cavalli’, dopo aver ricevuto l’anno precedente dal direttore artistico Giorgio Ferrara il premio Siae alla creatività come autrice di teatro e sceneggiatrice. Queste sono state le tappe del rapporto magnifico che Spoleto ha avuto l’onore di costruire negli anni con Franca Valeri, un pezzo importante della storia artistica della nostra città che da oggi abbiamo il dovere di preservare e tramandare alle giovani generazioni”.