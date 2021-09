Umbria, riparte la scuola per 113mila studenti: tante le incognite legate al Covid

Riparte la scuola in Umbria, con la prima campanella a suonare nella mattina di oggi (lunedì 13 settembre) per 113mila studenti in tutt la regione tra materne, elementari medie e superiori.

Diverse le incognite legate all'emergenza coronavirus, dal Green Pass obbligatorio per gli operatori scolastici e per i genitori che accompagneranno i più piccoli al nodo trasporto pubblico per finire all'immunizzazione con il vaccino dei ragazzi che torneranno tra i banchi, ancora bassa la copertura nelle fasce più giovani con la Regione che già da qualche giorno garantisce intanto test antigenici rapidi gratuiti in farmacia per gli under 12 (quelli cioè esclusi dalla campagna vaccinale).