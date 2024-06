Umbria, la novità: elettrocardiogrammi, holter e spirometrie in farmacia

Elettrocardiogrammi, Holter pressori, ECG dinamico Holter e spirometrie in farmacia per abbattere le liste d'attesa. La Regione Umbria spiega che dagli inizi di giugno è attiva "la sperimentazione della telemedicina" con gli esami "che potranno essere eseguiti in una delle oltre 150 farmacie pubbliche e private aderenti".

E ancora: "Sarà il medico di medicina generale o il pediatra di libera scelta a valutare la necessità degli esami e a proporre agli assistiti di tutte le età, indipendentemente dal possesso o meno di specifica esenzione ticket, l’esecuzione dello stesso in farmacia".

La delibera della giunta prevede i seguenti passaggi: il medico di medicina generale o il pediatra di libera scelta "propongono ai pazienti idonei di effettuare l’esame direttamente in farmacia"; "il cittadino si reca in farmacia con la prescrizione medica, sia cartacea che dematerializzata, sulla quale è indicata la tipologia di esame da eseguire"; "il farmacista illustra al paziente la necessaria informativa, acquisisce il consenso informato e la prescrizione medica, nel rispetto della normativa in materia di privacy e gestione dei dati personali"; "Il farmacista fissa appuntamento per l’esecuzione della prestazione"; "Una volta eseguito l’esame, il referto, redatto da strutture accreditate, sulla base della richiesta del cittadino, verranno consegnati direttamente in busta chiusa o in modalità telematica all’indirizzo comunicato dal paziente stesso. Previo consenso del cittadino, la farmacia può trasmettere il referto al medico curante".