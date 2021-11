“Cosa sarebbe l’uomo senza il suo cuore? Sarebbe l’Italia senza l’Umbria”: è questo il nuovo concept, creato dall’Agenzia Armando Testa, per la nuova campagna promozionale per il turismo invernale della Regione Umbria che prenderà il via il 14 novembre.

L’idea del concept, spiega una nota della Regione Umbria, "è nata da un’osservazione semplice e vera: per l’essere umano il cuore ha una posizione centrale, sia geograficamente che emotivamente. Perché il cuore è il luogo dove risiedono emozioni, passioni, intuizioni. Allo stesso modo l’Umbria, da tempo riconosciuta come cuore verde d’Italia, ha una posizione centrale non solo geograficamente, ma anche come crocevia di emozioni, passioni, accoglienza, calore umano. Ecco quindi un parallelismo tra l’importanza che ha il cuore per l’essere umano e quella che assume l’Umbria per l’Italia: un ruolo centrale e fondamentale, anche perché racchiude nella sua area tutti i valori di bellezza e accoglienza della nostra nazione".

Per il ruolo di ambassador di una campagna dedicata all’Umbria, la scelta è ricaduta su una persona profondamente legata al territorio, sia per le sue origini che per i suoi valori: Marco Bocci.

"Nato in Umbria - scrive la Regione - , terra che ama profondamente, Bocci in questa occasione non interpreta nessun ruolo se non se stesso, per esprimere il suo pensiero più vero e per dare voce, con sguardo e tono intensi, al suo cuore e alla sua terra. “Cosa sarebbe l’uomo senza il suo cuore?” ci chiede e si chiede Bocci all’inizio di ogni soggetto. La risposta è nelle storie, nei luoghi e nella gente della sua amata Umbria, di cui ogni volta decanta bellezza, autenticità e valori. Protagonisti dei diversi soggetti on air: i turisti e la gente umbra, che accoglie i visitatori con calore e forte senso di ospitalità. Sullo sfondo: paesaggi, borghi e sfumature autunnali e tutta l’ampia offerta della Regione Umbria, tra cui enogastronomia, arte, jazz festival, anche a Natale".

Nicola Belli, consigliere delegato di Armando Testa, commentando la presentazione ha sottolineato che: “Quest’estate, dell’Umbria, abbiamo mostrato il suo mare di esperienze, arte e sapori. In questa stagione, fatta di raccoglimento e festività natalizie, ne sveliamo anche i valori più intimi, come l’accoglienza e il calore umano della sua gente”.

La campagna sarà on air da domenica 14 novembre nei cinema, in Tv, stampa, radio, web. In particolare, sui social si parte con una fase teaser su Facebook e Instagram, per poi proseguire aumentando la risonanza dei messaggi per promuovere luoghi, eccellenze, eventi, tradizioni, usi e costumi della Regione Umbria e del portale www.umbriatourism.it”.