L'Umbria ancora sotto i riflettori con i bisonti del Trasimeno, protagonisti di una puntata di Melaverde

L'Umbria con le sue bellezze storiche, naturali e culturali sarà ancora una volta al centro dell'attenzione mediatica grazie a una puntata di Melaverde, storico programma di Canale 5 che parla di storia, ricchezza e cultura del Bel Paese, incentrata sul territorio del Trasimeno.

Il conduttore e biologo Vincenzo Venuto mostretà agli spettatori i luoghi suggestivi e ricchi di storia tra Panicale e Castiglione del Lago, alla scoperta anche di qualcosa di estremamente particolare: l’unico allevamento italiano di bisonti allo stato brado, fiore all'occhiello del territorio.

Venuto presenterà al pubblico questi meravigliosi animali in compagnia di Massimiliano Gatti, ideatore e realizzatore di Carni Pregiate che ha riportato i bisonti in Umbria dopo 15.000 anni, Verranno illustrate le modalità uniche adottate da Gatti per relazionarsi con i Bisonti, nonché le eccezionali qualità delle carni prodotte, disponibili presso l’Agritursimo Il Tiro di Bagnaia.

Melaverde affronterà vari temi, tra cui quello della visione etica dell’allevamento allo stato brado e dell’economia circolare, pratica basata sul rispetto dell’animale durante tutta il suo ciclo di vita e dopo. Durante la puntata verranno illustrat i tanti prodotti ricavati dal bisonte, oltre alla sua pregiata carne, e verrà approfondito il legame ancestrale dell’uomo con questo animale, sottolineando l’importante significato che esso riveste nella religione e cultura della popolazioni Lakota-Sioux degli Stati Uniti d’America.

A fianco a Venuto e Gatti in questo ulteriore viaggio tra storia, bellezza e spiritualità sarà il Dr. Alessandro Martire, rappresentante in Italia della nazione Lakota Sicangu di Rosebud.

L’emozionante puntata di Melaverde, intitolata “Tatanka”, che vuol dire Bisonte nella lingua Sioux, verrà trasmessa salvo imprevisti domenica 17 luglio alle ore 11:55 su Canale 5.