Interventi per quasi 6 milioni di euro sulle strade della Provincia: la mappa dei cantieri

Lavori in corso in Valnerina, nello spoletino e nel territorio di Foligno. Emili: “Una buona risposta alle criticità del territorio”

Quasi 6 milioni di euro di investimento (5,8 circa per la precizione) da parte della Provincia di Perugia per interventi di ripristino, adeguamento e miglioramento dei piani viabili a tratti saltuari sulle strade di sua competenza nei terrritori di Foligno, Spoleto e della Valnerina. “Nonostante le esigenze di manutenzioni siano sempre pressanti e sia difficile far fronte a tutte le criticità - spiega il consigliere provinciale delegato Gino Emili -, le opere messe in campo rappresentano una buona risposta e ci consentono di fare un servizio apprezzabile alla collettività”.

LAVORI TERMINATI - Già terminati i lavori sulla S.P. 478 di San Pellegrino nel comune di Norcia (importo 117.540 euro a valere sul Programma Anas 5° stralcio Sisma), sulla S.P. 477/3 di Castelluccio di Norcia (importo 167.698 euro a valere sul D.M. 123/2020) e sulla S.P. 468 di Ancaiano nel comune di Spoleto (per un importo di 65.159 euro a valere sul D.M. 224/2020). Pressochè ultimato anche il ripristino del versante e del muro di contenimento al km 14+100 sulla S.P. 476/2 di Norcia nel comune di Preci (384.670 euro-4° stralcio sisma).

CANTIERI APERTI - Sono invece in corso i lavori di ripristino del corpo stradale sulla S.P. 476/1 di Norcia dal km 10+000 al km 21+600 nei comuni di Norcia e Cascia. Si tratta di un cospicuo intervento del valore di 3.402.850 eseguito con fondi provenienti dal Programma Anas 4° stralcio Sisma per risanare i danni provocati dal terremoto. In corso di esecuzione anche una serie di lavori per un importo complessivo di 1.014.990 euro, coperti da risorse D.M. 49/2018, che interessano diversi tratti viari nei comuni di: Campello sul Clitunno, Cascia, Castel Ritaldi, Cerreto di Spoleto, Foligno, Giano dell’Umbria, Montefalco, Monteleone di Spoleto, Norcia, Poggiodomo, Preci, Sant’Anatolia di Narco, Sellano, Spoleto, Trevi e Vallo di Nera. In questo periodo si sta poi lavorando su una serie di strade regionali quali la 209 Valnerina, 418 Spoletina, 3 Flaminia e 395 di Passo del Cerro nei comuni di Campello sul Clitunno, Preci, Spoleto e Vallo di Nera per la realizzazione di opere del valore di 350.000 euro coperte da fondi regionali.

PROSSIMI INTERVENTI - Infine, stanno per essere aperti i cantieri sulle S.R. 3 Flaminia e 319 Sellanese nei comuni di Foligno e Trevi per lavori del valore di 130.000 euro (Legge 145/2018).

A breve saranno consegnati anche i lavori sulla S.P. 463 di Vallocchia nel comune di Spoleto per un importo di 49.803 euro (D.M. 224/2020).